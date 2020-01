‘Me Poupe’, o reality da Band que quer te tirar do vermelho

As primeiras cenas do reality show ‘Me Poupe‘ da Band já mostram muito bem o que esperar do novo programa. Logo de cara a apresentadora Nathalia Arcuri explica que esse não é um reality com prêmio de uma casa própria ou de um milhão de reais, o plano da jornalista é bem mais modesto: “nosso propósito é reorganizar a vida financeira dos participantes”, explica.

A cada semana, o ‘Me Poupe’ mostrará a vida de uma pessoa diferente, dos mais variados estilos de vida e faixas de renda. Porém, uma coisa todas têm em comum: as dívidas. Segundo o diretor Ricardo Perez, durante uma apresentação do programa à imprensa, a equipe acompanha cada um dos participantes durante um mês, e nesse tempo Nathalia presta uma consultoria financeira e ajuda as pessoas a saírem do vermelho.

Ao contrário de outros realities, até mesmo alguns da própria Band como o ‘Pesadelo na Cozinha‘, o ‘Me Poupe’ não desembolsa um único centavo para ajudar a pessoa. Nathalia Arcuri explicou que isso ajuda à pessoa de casa entender que pode repetir aquela estratégia por conta própria. Além dos desafios encarados pelo participante, haverá também quadros explicando de forma mais simples as melhores formas de se fazer investimento, para todos os tipos de pessoa.

Não pense que a Nathalia é apenas uma apresentadora escolhida para comandar um formato comprado pela emissora, na verdade ela é uma das idealizadoras do programa ao lado da Endemol Shine Brasil. A jornalista já comanda o canal no YouTube de mesmo nome há alguns anos, publicou livros e tem programa em rádio, e tinha o sonho de levar esses ensinamentos de finanças para mais gente. A TV aberta, então, pareceu uma evolução natural.

A grande ideia do ‘Me Poupe’ é acabar com todos os mitos referentes às finanças das pessoas, como a necessidade de ser bom de matemática para um melhor gerenciamento das contas. “Eu vou confessar uma coisa, eu nunca fiz uma planilha”, confessa a apresentadora numa tentativa de desmistificar o planejamento. Para deixar tudo mais acessível, a ideia é realizar um programa mais divertido: Nathalia explica que o entretenimento é usado como uma “vaselina” que permite introduzir o conhecimento. “Muito direto”, brincou a apresentadora após perceber a analogia feita.

Nathalia explica que cuidar das finanças envolve muito mais do que apenas acertar as dívidas, é necessário retrabalhar o psicológico das pessoas. Alguns dos participantes no decorrer da temporada levam vidas pouco compatíveis com suas rendas ou então são impulsivas com compras, e nesse momento entram os especialistas do reality. O ‘Me Poupe’ contará com um especialista em gastronomia, uma consultora de estilo e até uma personal organizer para uma mudança total de rotina e de pensamento. Tudo com o objetivo de parar com o endividamento.

O reality, uma aposta da Band para requalificar seus próprios programas, tem estreia prevista para o próximo dia 30 de setembro, às 22h45. No dia seguinte, ele será disponibilizado no YouTube do canal Me Poupe, com alguns conteúdos extras. Vale dar uma conferida.