Maycon e Tereza vencem Prova do Anjo “econômica” do BBB19

O dia começou cedo para os confinados do BBB19. Não era nem sete da manhã e os brothers já estavam levantados para a Prova do Anjo da semana. Normalmente esse desafio valendo o colar da imunidade costuma acontecer após a hora do almoço, mas esse era um caso especial: a Prova do Anjo foi realizada fora da casa do BBB.

Três duplas (Hana e Alan, Maycon e Tereza e, por fim, Isabella e Hariany) ganharam o direito de participar através de um sorteio e foram levados de helicóptero até a fábrica de uma montadora de carros.

Em uma prova patrocinada por um veículo automotivo, o desafio das duplas era dirigir e cumprir os desafios para formar o nome do carro, porém o fator que renderia a vitória seria a ECONOMIA. Ou seja, quem gastasse menos combustível levaria o colar para imunizar alguém na formação do próximo paredão.

Maycon e Tereza foram os vencedores do desafio e ganharam todos os benefícios do anjo, além de um automóvel novinho. Detalhes como o Castigo do Monstro ainda não foram definidos, e devem ser mostrados no decorrer do dia.

Em tempo: o próximo paredão será triplo e já temos uma pessoa emparedada. Hariany está na berlinda após uma indicação surpresa de Alan, o primeiro eliminado na Prova do Líder realizada ontem (31). A internet, no entanto, não ficou muito contente, principalmente depois das suspeitas de manipulação.