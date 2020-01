Maycon é eliminado do BBB19 (e todos os outros brothers são acorrentados)

A noite desta terça-feira (19) no BBB19 foi composta por uma despedida e um convívio forçado. A parte da despedida se refere à eliminação de Maycon, já a segunda parte tem a ver com a nova dinâmica do Big Boss: todos os brothers restantes no confinamento foram acorrentados em dois grupos diferentes, definidos por sorteio. Mas vamos explicar como foi a dinâmica da noite.

Após a exibição de todos os VTs tradicionais de dia de eliminação (inclusive com o sempre ótimo vídeo do grupo de WhatsApp), Tiago Leifert apareceu na casa para comunicar quem iria se despedir do prêmio final. O apresentador primeiro perguntou se os brothers lembravam do placar daquela fatídica partida de Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. O motivo foi para explicar que o jogo não existe essa coisa de ter dó do adversário, e que feio é perder sem nem tentar.

“Ir para o paredão com dois votos é muito pouco, é em fevereiro, é só convencer uma pessoa a não votar em você”, disparou o apresentador, tentando dar uma lição nos brothers e finalizou com as seguintes palavras: “O BBB não é lugar para figurante e coadjuvante“. E após essas pequena lição, ele se despediu de Maycon, eliminado com 55,72% dos votos.

Impedidos de saírem para se despedir de Maycon, todos começaram a imaginar que viria uma prova surpresa ou até mesmo uma eliminação falsa, mas foram surpreendidos com o castigo da semana. Com um sorteio, foram definidos quais seriam os brothers a se acorrentarem. O grupo vermelho ficou com Paula, Carolina, Hariany, Tereza, Elana, Darley, já o time branco tem Isabella, Rízia, Alan, Rodrigo e Gabriela. Somente uma pessoa vai se livrar das correntes: o vencedor da prova do líder, na próxima quinta-feira (21). Será uma semana bem tensa, heim?