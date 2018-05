Mateus Solano sobre histórico beijo gay: “muita relutância e negociação”

Em 2014 os atores Mateus Solano e Thiago Fragoso protagonizaram o primeiro beijo LGBT em uma novela das 21h da Rede Globo. Quatro anos depois do episódio, Matheus revelou que a cena foi ao ar graças a muitos esforços para que a direção da emissora aceitasse o ato. “[Houve] muita relutância e negociação.”

Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, Mateus revelou trocas de e-mail entre ele e Thiago em que ambos conversavam sobre formas de tratar o assunto com a diretoria da Globo. “Será que a gente não faz uma carta para o Manoel Martins [diretor de entretenimento da Globo à época] para pedir [o beijo] com delicadeza?”.

Segundo Mateus, o principal relutância para que o beijo se concretizasse estava no temor da antiga diretoria em relação a aceitação do público. “Era uma outra Globo, anterior a essa administração do [Carlos Henrique] Schroder [atual diretor-geral da emissora], ainda muito medrosa nesse aspecto mais progressista. Quem diria que o entretenimento da Globo seria a coisa mais progressista do país. Quem diria!”

O ator ainda comentou que a emissora caminha de acordo com ritmo da população brasileira. “O padrão Globo de qualidade é o padrão Brasil de qualidade. A Rede Globo não coloca primeiro, ela espelha o que já está [posto na sociedade]”, disse Matheus, que em 2004 chegou a gravar um beijo com outro homem para a minissérie Um Só Coração mas não chegou a ver a cena ir ao ar.

