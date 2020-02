Mateus Solano será papai!

Mateus e Paula estão juntos desde 2008

Foto: AgNews

Intérprete dos gêmeos Jorge e Miguel em Viver a Vida, da Globo, o ator Mateus Solano está rindo à toa! Isso porque sua mulher, a atriz Paula Braun, está grávida de um mês e meio. Uma fonte de TITITI ligada à família dela diz que o casal não vai falar sobre o assunto à imprensa até a futura mamãe completar o terceiro mês de gestação. “Mas os dois estão radiantes de felicidade, ela é a paixão da vida dele”, contou a pessoa, que prefere não se identificar.

Há um ano, Mateus e Paula moram juntos no Rio de Janeiro. E ele adora elogiar a esposa pra quem quiser ouvir. Em todas as entrevistas que dá, fala com carinho dela e sempre termina dizendo: “Amo minha mulher” ou “Ela é meu porto seguro”. Ou ainda “Paula é o grande amor da minha vida”, entre outras declarações que fariam qualquer mulher se sentir uma rainha.

Os dois artistas se conheceram no início de 2008, durante as filmagens do curtametragem “Maridos, Amantes e Pisantes”, de Angelo Defanti. Eles interpretavam amantes na história. Pouco depois, se apaixonaram e começaram a namorar. E quando Mateus reviveu Ronaldo Bôscoli na minissérie “Maysa – Quando Fala o Coração”, Paula foi a sua maior incentivadora.