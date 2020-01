MasterChef teve eliminação previsível e Paola se recusando a provar prato

O principal desafio do ‘MasterChef Brasil‘ é criar um prato surpreendente, capaz de espantar os chefs e garantir uma vaguinha no mezanino, certo? No programa exibido neste domingo (19) ocorreu uma situação inesperada durante a primeira prova do reality: Eduardo R até conseguiu surpreender os jurados, mas o fez com um prato considerado horroroso. A situação foi tão tensa que Paola Carosella se recusou a provar sua comida.

A primeira prova foi muito inusitada. Os participantes tinham como tarefa combinar comida com recipientes pouco comuns… pedaços de pedra, espelho e até latas de sardinhas deveriam ser usadas para servir o alimento, necessitando um planejamento muito grande por parte do participante. Para Juliana N, a vencedora do programa anterior, a produção preparou mais um joguinho de intriga: ela precisou escolher cada item para cada cozinheiro.

Eduardo R recebeu um bambu, e ficou totalmente perdido. Pensou em servir um polvo, deixando os tentáculos para fora, mas logo abortou a ideia. Com a ideia de finger foods em mente, Eduardo tomou a decisão de servir aspargos, batata frita e um molho especial feito por ele. No entanto, tudo deu errado e ele precisou servir seu prato sem molho. Ou seja: apenas aspargo e uma batata frita dentro de um recipiente de bambu.

O prato foi recebido com desgosto pelos jurados. Paola Carosella se recusou a comer, alegando que já conhecia o gosto de aspargos e de batata frita. Henrique Fogaça e Erick Jacquin não pouparam o aspirante a cozinheiro, que precisou se esforçar mais na prova que viria a seguir e esquecer todo o deboche.

A prova de eliminação era o esperado leilão. Ana Paula Padrão comandou a dinâmica, que trocava tempo de preparo por pratos de variados cantos do mundo. André foi o mais sortudo e conseguiu um strudel oferecendo apenas 3 minutos do tempo disponível, já Fernando teve de fazer um prato de bacalhau elaborado em apenas 27 minutos. Ao final da prova, ao contrário de todas as expectativas, Fernando saiu vitorioso com um prato elogiadíssimo. “É um prato de restaurante“, explicou Jacquin.

Haila, Weverton e o cowboy Renan foram julgados por terem feito os piores pratos. Por ter sentido medo com certa frequência, e por ter feito um charuto de folhas sem qualquer gosto, Renan acabou eliminado do programa. Sua saída já era esperada, pois nas últimas semanas ele sempre ia parar entre os piores pratos da semana, principalmente quando saía de sua zona de conforto.

Com muito bom humor, mesmo com lágrimas, o eliminado encontrou Ana Paula Padrão na saída e declarou sua vontade de rever sua família. O ‘MasterChef Brasil’ agora segue com um competidor a menos, mas ainda bem complicado.