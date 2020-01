Masterchef – A Revanche: estreia tem 10 eliminados e uma quase desistência

A Band nem deu tempo para a gente se empolgar com a bela seleção de ex-participantes no ‘MasterChef: A Revanche‘, pois logo na estreia nesta terça-feira (15) o programa promoveu um violento corte de cozinheiros amadores. Dos 20 perfis selecionados pela emissora, das diversas temporadas do ‘MasterChef Brasil‘, apenas 10 seguiriam para o segundo episódio. E para eliminar tanta gente em um único programa, a Band apelou para os famosos duelos.

Funcionava da seguinte forma: Ana Paula Padrão sorteava um ex-participante e este escolhia alguém para duelar em pratos julgados pelos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. A pessoa escolhida então tinha o direito de escolher o tema da disputa, o que não deixa de ser uma vantagem.

Estratégia neste momento era fundamental, embora alguns cozinheiros tenham escolhido pessoas fortes sem qualquer motivo… ou por esquecimento mesmo. Ana Luiza, da quarta temporada, escolheu desafiar Vanessa, da terceira temporada, porque se confundiu mesmo: seu plano original era chamar Iranete, da primeira temporada, pois supostamente seria mais fácil de vencê-la.

–

Quem também fez uma escolha péssima foi Haila, da recente sexta temporada, que convocou Fernando C. (da terceira temporada) para uma batalha de Fast Food. Quer a má notícia? Fernando C. é dono de um restaurante de fast food, e especialista justo no prato pedido pelo programa, hambúrguer.

O duelo foi tão desesperador que Haila interrompeu seu preparo e anunciou a desistência. Ana Paula Padrão, que não acordou cedo naquele dia para alguém desistir assim tão fácil, deu uma bronca disfarçada de incentivo e Haila decidiu entregar seu prato mesmo estando muito aquém do planejado. Acabou sendo eliminada, tal qual Juliana da mesma temporada que tentou usar estratégia para enfrentar Estefano (da primeira temporada).

Mas a sexta temporada não ficou sem representante no programa não. Raquel (da terceira temporada) convocou Helton para um duelo de comidas clássicas e acabou tomando um banho de água fria: mesmo o garoto nunca tendo feito um ratatouille na vida, seu preparo superou a da estudada Raquel. Ao voltar ao mezanino, os demais participantes relembraram como Helton era um grande talento em sua temporada de origem, e que não podem menosprezá-lo.

Mas o meme da noite acabou indo para Valter, que serviu um cheesecake tão derretido que mais parecia creme de barbear. Claro que a internet brincou muito com isso:

Indo dormir tarde por conta do Masterchef. Amanhã no trabalho vou tá parecendo a torta do Valter #MasterChefARevanche pic.twitter.com/8lJeF6A4W0 — Wallace Felix (@Poxawallace) October 16, 2019

15 dias pro enem, vestibulares chegando

e meu psicológico ta so o cheesecake do Valter #MasterChefARevanche pic.twitter.com/yJQ8gseDD6 — mari (@mariquiavelica) October 16, 2019

Após um programa muito longo (afinal foram 10 eliminações!), confira a lista dos participantes eliminados nessa estreia:

Raquel (MasterChef Brasil 3)

–

Ana Luiza (MasterChef Brasil 4)

–

Aristeu (MasterChef Brasil 5)

–

Bianca (MasterChef Brasil 1)

–

Cecília (MasterChef Brasil 1)

–

Haila (MasterChef Brasil 6)

–

Iranete (MasterChef Brasil 2)

–

Juliana (MasterChef Brasil 6)

–

Mirian (MasterChef Brasil 4)

–

Valter (MasterChef Brasil 4)

–

Participarão efetivamente dessa revanche Estefano (MasterChef 1), Fábio (MasterChef 3), Fernando C. (MasterChef 3), Fernando K. (MasterChef 2), Helton (MasterChef 6), Katleen (MasterChef 5), Sabrina (MasterChef 2), Thiago (MasterChef 5), Vanessa (MasterChef 3) e Vitor (MasterChef 4).