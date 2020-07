Martha Rocha, a primeira Miss Brasil, morre aos 83 anos

Martha Rocha, a primeira mulher a ser coroada Miss Brasil, morreu neste sábado (4), em Niterói, no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, ela teve uma insuficiência respiratória seguida de infarto e não resistiu. As informações são do G1.

“A vida dela foi muito sofrida nos últimos anos, ela estava acamada há muito tempo e não conseguia andar. Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada. Rodeado de pessoas que cuidavam dela. Esses últimos meses a gente só se falava através de contatos telefônicos. Sinto falta da minha mãe, mas ela descansou”, declarou Álvaro Piano, um dos três filho de Martha.

Nascida em Salvador, na Bahia, ela venceu o Miss Brasil em 26 de junho de 1954, aos 18 anos. No Miss Universo, acabou em segundo lugar e a coroa foi para a americana Miriam Stevenson. Muitos acreditam que Martha tenha perdido o título por conta de duas polegadas no quadril, mas ela negava a informação.