Marta já tem mais gols em Copas do que Romário, Garrincha e Neymar juntos

Marta não é apenas a rainha do futebol, ela é maior do que qualquer rei. No jogo do Brasil contra a Itália, na última terça (18), pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, ela tornou-se recordista de gols em Copas – são 17 no total. Em segundo lugar vem o alemão Miroslav Klose, com 16 gols, seguido de Ronaldo, com 15.

O feito de Marta é tão impressionante que hoje ela tem mais gols marcados em Copas do que Garrincha, Romário e Neymar juntos! Os dois primeiros tem cinco gols cada e o terceiro tem seis.

Vale lembrar que, na França, Marta também tornou-se a única pessoa da história a marcar gols em cinco Copas do Mundo. Ah, e ela é hoje a maior artilheira isolada dentre os jogadores da Seleção Brasileira – contando com homens e mulheres.

Marta soma 119 gols marcados em disputas da Seleção. Nesse ranking, Pelé vem em segundo lugar, com 95 gols.

No jogo desse domingo (23), contra a França, a nossa camisa 10 pode aumentar ainda mais esse número. Estamos na torcida!