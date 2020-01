Mariza, Luan e Angélica se enfrentam em paredão triplo

Tem novo paredão triplo no Big Brother Brasil 15: Mariza, Luan e Angélica disputam a preferência do público.

O programa começou com uma surpresa: O Big Fone tocou pela primeira vez. “Atenção, preste bem atenção. Você está no Paredão. Você atendeu ao Big Fone e está automaticamente no Paredão”, ouviu Luan ao retirar o telefone do gancho.

Tamires, anjo da semana, imunizou Talita. “Então, Bial, na verdade eu imaginei que Fernando teria três opções. Pensei em defender a Angélica, mas não quero influenciar na decisão do Fernando. Vou deixar para ele decicir. Então, vou dar meu Anjo para Talita”, disse.

Já o líder Fernando indicou Angélica ao paredão. A casa mandou Mariza e temos mais um paredão formado. Quem sai? Só saberemos na terça-feira. A disputa promete ser acirrada.