Marília Mendonça posta 1ª foto segurando a barriga após anunciar gestação

Após saber que está grávida, parece inevitável não querer fazer pelo menos um clique com as mãos sobre a barriga. Foi isso que Marília Mendonça mostrou em uma foto compartilhada no último domingo (30), antes de ir para um show em São Paulo. O bebê é fruto do relacionamento dela com o cantor Murilo Huff,

A postagem foi feita no Instagram dela e mostrou a sertaneja com um sorrisão no rosto enquanto apoiava a esquerda sobre a barriga. Na legenda da foto, a cantora comentou um pouco sobre alguns sentimentos que estão fazendo parte dos seus primeiros meses de gestação. “Com muito inchaço, sono, sentimentalismo, fome, TODO AMOR DO MUNDO e PROTEÇÃO DO PAPAI DO CÉU!”.

Ainda nos stories da rede, Marília postou um vídeo curto em que está deitada na cama, curtindo a gravidez. Ela aproveitou para usar a nova função de música disponível da plataforma e colocou para tocar “Eu já te amava”, da cantora Paula Mattos com participação de Thaeme e Thiago.

O trecho compartilhado pela sertaneja pode ser exatamente o que muitas mulheres sentem ao estarem gerando um filho: “Antes de ver seu rosto, eu já sabia. Eu sonhava com você quase toda noite. Eu te esperava. No fundo, no fundo eu já te amava”.