Marília Mendonça fala sobre desafios de equilibrar carreira e maternidade

Neste sábado (19) a futura mamãe Marília Mendonça teve sua estreia no palco do programa “Só Toca Top“. Grávida de seis meses, a sertaneja também aproveitou a oportunidade para falar sobre as dificuldade de balancear a carreira com a maternidade.

“Não é muito fácil, nem chega perto de fácil, tá mais perto do muito difícil. A gente tem vontade de ser mulher de negócios, aí quando a gente engravidada quer ser mulherzinha, mas tem os negócios para cuidar. Tem a música, os fãs, a carreira. É difícil dividir tudo isso e ter sanidade ao mesmo tempo.”, desabafou Marília sobre a dupla jornada.

Mas as apresentadoras Maiara e Maraísa mostraram mais uma vez serem ótimas amigas e deram seu apoio à cantora. “Você dá conta. De nós três aqui só você daria conta”.

No final de sua participação, Marília ainda recebeu uma homenagem. A dupla de amigas da sertaneja se uniu aos convidados Zé Neto e Cristiano para cantar a música “Mulher Maravilha” em homenagem a mamãe do Léo.