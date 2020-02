Mariana Ximenes: uma atriz prodígio

Mariana Ximenes está no ar com a Clara, de Passione

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Artista mirim

Aos 6 anos, Mariana atuou pela primeira vez – fez a peça Cinderela, no colégio, em São Paulo. Aos 12, encantava com sua beleza e somava mais de 200 comerciais. Com 13, estreou nas novelas – participou de 74.5 – Uma Onda no Ar (1994, na extinta TV Manchete).

Fui, mamãe!

Determinada a alçar voos maiores, aos 17 anos abriu mão do conforto da casa dos pais, em São Paulo, e foi morar sozinha no Rio de Janeiro. Na época, preparava-se para estrear em sua primeira novela na Globo, Andando nas Nuvens (1999), na qual vivia a noviça Celi.

Ah, o amor…

Mariana é de longos namoros. Seu primeiro beijo resultou num romance que durou pouco mais de um ano – ela tinha 13 anos e o rapaz, 15. Dos 15 aos 18 ela ficou com o ator Caio Blat. Depois, namorou durante um ano e meio o ator André Barros. Aos 20, casou-se com produtor de cinema Pedro Buarque de Hollanda, 15 anos mais velho, com quem ficou por oito anos (separaram-se em junho de 2009). Passados três meses, circulou na companhia de Santiago Bebianno, dono de uma pousada em Búzios (RJ). O relacionamento, porém, acaba de ser rompido.

Que currículo!

Em 11 anos de carreira, a atriz fez 11 novelas, 12 filmes e cinco peças, além de participar de minisséries e especiais.

Sabia que…

… ela calça 33 e, em casa, tem mania de andar descalça, mesmo nos dias frios?

… faz análise há mais de dez anos para “aprender a se entender”? E que também é adepta de meditação?

… toda vez que começa uma novela, escolhe um perfume em busca de inspiração para marcar o estilo de cada personagem?

… para não sair da dieta saudável, leva marmita de casa todos os dias para o Projac?

… por causa de sua pele branquinha, seu apelido na infância era Leite Ninho?