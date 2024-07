Mariana Xavier: “Praticar atividade física ainda é um privilégio”

Mariana Xavier usou suas redes sociais para falar sobre como até praticar atividades físicas revela as desigualdades sociais do país. A atriz postou um vídeo em que analisa como se comparar ao que se vê nas redes faz mal e o quanto é importante praticar exercícios dentro de seu tempo e possibilidades.

“De vez em quando a gente escuta alguém, muitas vezes um muso ou musa fitness, dizendo que ‘só não cuida do corpo quem não quer, porque o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo e quem quer, arruma um jeito, quem não quer, uma desculpa’. Será mesmo?”, questiona.

Mariana cita sua rotina como exemplo, consciente que não é a mesma da maior parte da população. “Hoje eu tenho uma rotina flexível, boletos pagos com facilidade e a oportunidade de me exercitar confortavelmente à distância de um elevador. É óbvio que ficou muito mais fácil e agradável praticar atividade física com regularidade e até tomar gosto pela coisa. Só que não foi sempre assim, como não é para a maioria das pessoas de nosso país”.

Ela se mostra incomodada quando vê críticas ao corpo e comportamento alheios, sob a desculpa de “preocupação com a sua saúde“. “A musa fatness militante tá on, porque não dá pra falar de preocupação com saúde sem falar de desigualdade social. É mole pegar um lifestyle saudável, dizer que é super acessível e prazeroso passar duas horas da academia 5 vezes por semana quando você não precisa sair mega cedo para encarar transporte público, estudar, trabalhar, quando tem alguém na sua casa limpando, fazendo sua comida, cuidando dos seus filhos, dos seus pets…”.

A atriz avalia que o grande problema desses discursos é culpabilizar as pessoas. “Não é justo chamar de preguiça ou de falta de força de vontade o que quase sempre é falta de tempo e energia, porque a pessoa está usando todos os recursos que ela tem para tentar sobreviver“.

Mariana explica o que pretende com o recado. “Essa mensagem não é para você se acomodar ou se abandonar, é para você se acolher, fazer o que dá pela sua saúde dentro das suas possibilidades ao invés de ficar se achando um lixo porque está se comparando com uma realidade completamente diferente da sua”.

