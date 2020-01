Mariana Becker fala da dificuldade de ser mulher no mundo do automobilismo

Ser mulher em um ambiente predominantemente masculino ainda é muito difícil – infelizmente! Mas há quem quebre todas as barreiras e faça o cenário mudar. Cobrindo o ‘Mundial de Fórmula 1’ há 10 anos, a jornalista Mariana Becker passou por cima de tudo, impôs todo respeito que merece e fala de igual para igual com qualquer um. Em uma conversa franca com Serginho Groisman, no ‘Altas Horas’ de ontem (9), ela falou sobre isso.

Claro que a jornada não foi fácil. “Quando comecei, tinha bem menos mulheres fazendo reportagem no automobilismo. Comecei num ambiente sempre muito masculino – a editoria de esporte dentro de uma empresa de jornalismo era 95% formada por homens”, lembra.

O ambiente nunca foi receptivo e até hoje ela enfrenta alguma dificuldade: “Às vezes, o cara não presta atenção no que você diz, aí você tem de falar: ‘amigo, olha, eu sei do que eu estou falando’. Ou o cara te passa uma cantada no meio da conversa”, conta, mas afirma que atualmente isso acontece cada vez menos. Por favor, né?!

E ela ainda se diz bem feliz com a abertura desse mercado para as mulheres. “Hoje, graças a Deus tem muito mais mulheres na área. Eu digo graças a Deus, porque são espaços que têm de ser ocupados por gente que gosta e que sabe fazer, independentemente do sexo.”