Maria Flor pronta para encantar Hollywood!

Maria Flor vai atuar ao lado de Jude Law e Anthony Hopkins

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois de sete anos de carreira, Maria Flor está prestes a se tornar uma diva do cinema internacional. A gatinha, que deixa os rapazes babando na série global Aline, está no elenco do filme “360”, do diretor Fernando Meirelles, e tem no elenco Jude Law, Anthony Hopkins e Rachel Weisz, entre outros astros.

De acordo com o jornal carioca O Dia, as filmagens vão começar no dia 21 de março, em Londres, na Inglaterra, e depois continuarão em Paris, na França, em Viena, na Áustria, e Bratislava, na Eslováquia.

Maria Flor entre Pedro Neschling e Bernardo Marinho, que interpretam os namorados de Aline na série da Globo

Foto: Divulgação/Rede Globo

Maria Flor estreou na TV em 2003 atuando em “Malhação”. Nos anos seguintes, brilhou nas novelas “Cabocla” (2004), “Belíssima” (2005), “Eterna Magia” (2007) e na minissérie “Som & Fúria” (2009), todas da Globo. Foi nesta produção que ela encantou Fernando Meirelles, conhecido por seus filmes “Cidade de Deus” e “Ensaio Sobre a Cegueira”. No cinema, Maria Flor fez “Cazuza”, “Quase Dois Irmãos” e “O Bem Amado”, entre outros.

Um recadinho para os admiradores da bela: embora sua personagem, Aline, na série da Globo, tenha dois namorados ao mesmo tempo, Maria Flor está livre, leve e solta desde que se separou do diretor Felipe Continentino, com quem ficou por seis anos. Mas é discretíssima e certinha, segundo ela mesma declarou em entrevista recente.