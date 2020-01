Maria da Paz trocou de sotaque em ‘A Dona do Pedaço’ e ninguém entendeu

A novela ‘A Dona do Pedaço‘ ganhou um grande mistério no capítulo dessa segunda-feira (27), que marcou o salto de 20 anos na história. Não, não estamos falando da suspeita de que Josiane (Agatha Moreira) não é filha da protagonista, e sim do misterioso sotaque dinâmico de Maria da Paz (Juliana Paes). Calma que a gente explica.

Até o começo do capítulo de segunda-feira, a novela era toda ambientada nos anos 90. Acompanhamos a Maria da Paz na faixa dos 20 anos fugindo do Espirito Santo (sua terra natal) e tentando a vida em São Paulo, e agora a novela deu o último salto para chegar em 2019 com novos personagens. A primeira cena da nova fase foi mostrando como a fabricação dos Bolos da Paz deixou de ser manual para se transformar em uma fábrica de verdade, e logo vimos uma Maria da Paz riquíssima dando uma volta em seus empreendimentos de sucesso.

Veja também



Mas foi só Maria da Paz abrir a boca que o público entendeu nada: o sotaque da personagem estava muito mais interiorano do que na primeira fase, quando ela fugiu do Espírito Santo. Como o sotaque da personagem se acentuou, se ela continuou vivendo em São Paulo?

E o pior foi o tom de voz de Juliana Paes, pois ele ficava mais fino ou mais grosso dependendo da cena. Em alguns momentos, como na cena do carro, o sotaque voltava ao que era na primeira fase da novela. Já na discussão com Josiane, ele retornou.

O sotaque variado de Maria da Paz, como era de se esperar, virou piada na internet. Todo mundo tentou explicar essas mudanças tão repentinas no jeito de falar da personagem:

quero ver se Juliana Paes vai conseguir carregar esse sotaque até o fim da novela #ADonaDoPedaço — Arthur Mello (@arth_mell) May 28, 2019

Um sotaque novíssimo para celebrar a passagem de 20 anos. Juliana Paes é genial. #ADonaDoPedaço — Chico Barney (@chicobarney) May 28, 2019

https://twitter.com/_wtfnessa/status/1133180820942938112

Olha Juliana Paes , não curti o sotaque de hoje da novela , muito caipira anasalado! Vai ter que bolar outro sotaque para a sua Maria da Penha !!! Ficou estranho demais !!! — Claudia Diniz (@Claudia84597727) May 28, 2019

pq q a juliana paes ta com o sotaque do pernalonga?!! — nica (@nicolipradu) May 28, 2019

Com sotaque ou sem sotaque, a mudança de fase de ‘A Dona do Pedaço’ foi um sucesso de audiência, conquistando picos de 38 pontos. Só isso já foi mais do que o atingido pela antecessora, ‘O Sétimo Guardião’.