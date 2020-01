Maria da Paz fará Josiane vender bolo na rua em ‘A Dona do Pedaço’

‘A Dona do Pedaço‘ não é a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘, mas também tudo o que você faz na vida volta pra você. Josiane (Agatha Moreira) cometeu uma série de maldades contra sua mãe Maria da Paz (Juliana Paes) nos últimos tempos, e conseguiu acabar financeiramente com a vida da boleira. Infelizmente, por ser muito ambiciosa, a digital influencer também acabará perdendo todo o dinheiro, e é nesse momento que sua mãe lhe oferecerá uma ajuda num emprego bem pouco desejado pela vilã: vender bolos na rua.

A jornada do desemprego de Josiane começará quando ela perder todo o dinheiro feito em um investimento imobiliário. Segundo o site Notícias da TV, Josiane estará morando em um muquifo e se verá obrigada a procurar um emprego. Sua primeira aposta é uma loja de luxo, mas a experiência não dará muito certo. A influencer terá um momento de soberba e gritará com clientes, causando sua demissão. O emprego seguinte é em uma área bem distinta, pois Josiane trabalhará vendendo peixes numa feira, mas um novo barraco fará com que ela não consiga completar nem um dia de experiência.

Sabendo da situação de sua filha, Maria da Paz chamará Josiane para trabalhar em sua confeitaria. A protagonista explicará que mãe perdoa qualquer coisa, e dará a chance da filha se redimir ao ajudar nas vendas de bolo. A princípio, Josiane pensará que Maria da Paz precisa de ajuda para divulgar os bolos nas redes sociais, ou fazer uma campanha na internet, mas a protagonista de ‘A Dona do Pedaço’ tem uma ideia muito mais direta de ajudar no caixa, vender bolo na rua.

Assim, Josiane pegará aquele carrinho de bolos de Maria da Paz e sairá pelas ruas de São Paulo gritando “ó o bolo!” igual sua mãe fez na primeira fase da trama e após perder a empresa para Fabiana (Nathalia Dill). O que uma vilã não faz quando está por baixo, não é mesmo? As cenas com Josiane trabalhando na rua estão previstas para ir ao ar na metade de outubro, já na reta final de ‘A Dona do Pedaço’.