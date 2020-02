Maria Casadevall: “Eu torcia muito para que a personagem fosse um sucesso”

Maria Casadevall é Patrícia em Amor à Vida

Foto: Divulgação/TV Globo

Desde sua estreia na série Lara com Z, em 2011, Maria Casadevall, de 25 anos, estava afastada da TV. Depois de seis meses morando em Paris, na França, para conhecer outras culturas e estudar francês, decidiu voltar ao Brasil cheia de garra para trabalhar. E logo de cara recebeu a indicação do diretor Wolf Maya para o teste da personagem Patrícia, a advogada fogosa de Amor à Vida. Ela conta que, diferente de sua personagem, que fagrou o marido na cama com outra em plena lua de mel, ela nunca viveu uma traição. Mas, quando o assunto é o coração, ela faz mistério: “Estou feliz!”, desconversando o possível envolvimento com o colega de cena, Caio Castro. Espertinha! Bem-humorada, a atriz paulistana se diz preparada para a fama: “Não chega a ser assédio, é um carinho gostoso”. Conheça melhor esse furacão chamado Maria!

Dedicação e sucesso no teatro e na TV

Maria celebra seu primeiro papel de destaque na TV e conta que sempre acreditou na força da personagem Patrícia de Amor à Vida. “Eu torcia muito para que a personagem fosse um sucesso. Desde os primeiros capítulos, vi que ela tinha reviravoltas interessantes, torcia para que ganhasse espaço e é o que tem acontecido”, comemora. Para conseguir brilhar na TV, Maria conta que teve muito foco e disciplina até conseguir seu grande primeiro papel na telinha. A atriz fez cursos de intepretação para cinema e teatro, até entrar na companhia paulista Os Satyros, em 2009. “Gosto de brincar que estou de corpo, alma e agenda para essa novela. Gosto de fazer um trabalho de cada vez para me dedicar”, diz.

Quase jornalista, sabia?

Maria cursava jornalismo quando começou a trabalhar como vendedora numa loja chique de São Paulo. Ali, conseguiu juntar grana para investir nos cursos de interpretação. “Teve uma hora que tive que escolher qual caminho seguir e tranquei a faculdade”, lembra.

Maria, Caio Castro e Carol Castro. Patrícia, Michel e Sílvia de Amor à Vida

Foto: Divulgação/TV Globo

Química também na vida real?

Ninguém pode negar: o casal Patrícia e Michel (Caio Castro) tem muita química. “Muitas pessoas vêm me dizer que ficam com a respiração ofegante ao ver a gente em cena. Eu também fico”, disse em entrevista ao jornal O Dia. Mas depois de tantos boatos sobre um possível caso entre os atores na vida real – o galã teria sido visto deixando o hotel onde Maria fica hospedada no Rio –, ela negou o romance fora das telas: “Nós não vamos assumir nada porque não existe nada além de amizade”, disse ao jornal. Para VIVA!, porém, quando questionada se está namorando, ela desconversa: “Estou feliz!” Será que aí tem coisa?

Beleza divertida

Com um visual criado especialmente para a novela, ela tem chamado a atenção pelo estilo moderninho e sexy. “Patrícia sabe explorar minha beleza melhor do que eu”, brinca. “Sou bem tranquila em relação a isso. Nunca fquei presa a um padrão, gosto da beleza divertida”, conta. Como está sempre maquiada, Maria abusa do demaquilante antes de dormir. “Meus cuidados são básicos: lavo muito o rosto e tomo bastante água, nada demais”, revela.

Vida de francesinha

Quando tinha 19 anos, Maria chegou a fazer intercâmbio na Austrália. Mas foi depois da série Lara com Z que ela resolveu fazer as malas e morar fora do país. O destino? A romântica Paris, na França. Ela lembra que estava numa ótima fase profissional na TV e no teatro, e os amigos diziam para ela não ir. “Não dei muita bola. Achei que era hora de sair da minha zona de conforto, conhecer uma nova cultura, uma nova Maria.” Para se virar durante os seis meses que passou no exterior, ela ralou: chegou a trabalhar num pub irlandês para conseguir pagar suas contas em euros. “Como diria um amigo, uma vez atriz, sempre garçonete”, brinca.

Que corpão enxuto!

Quando o assunto é alimentação, a atriz é um tanto radical. Ela evita frituras, doces e não bebe refrigerante. Além disso, não come carne vermelha há dez anos, só peixe! “Como não gosto muito de dirigir, estou sempre para cima e para baixo a pé. Adoro caminhar. Também gosto de colocar uma boa música e correr na esteira”.

Pra lá e pra cá

Maria mora em São Paulo, mas passa a maior parte do tempo no Rio por causa das gravações da novela. Quando tem um tempinho, a atriz gosta de conhecer a cidade. “Outro dia estava de folga e fui andar pelas ruas do centro, passei pela Confeitaria Colombo, imaginando os bares da época de Vinicius e Toquinho”, sonha. “Amo o Rio, a geografa é uma poesia”, declara-se. Maria não dispensa uma boa praia para recarregar as energias. “Às vezes, chego de um dia de gravação e vou molhar os pés no mar, relaxar, saudar Iemanjá.!