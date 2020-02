Marcus Majella, do “Porta dos Fundos”: “Sou tímido!”

Marcus Majella está curtindo pela primeira vez o camarote Contigo!

Foto: Adenilson Nunes

Aproveitando a folia baiana, Marcus Majella, ator do canal Porta dos Fundos e o Ferdinando do Vai Que Cola, aterrissou na noite de hoje (4) para curtir a última noite de festa no camarote Contigo!, em Salvador.

“Estou adorando este ano. O carnaval daqui é todo mundo na rua, né?! Se divertindo, uma mistura cultural… Vejo de tudo, encontrei até um show gospel no meio da folia e isso é demais”, contou o simpático ator.

Modesto, ele também se diz bastante surpreso com o carinho que vem recebendo das pessoas nas ruas por causa de seus personagens. “Não esperava essa repercussão toda, mas é prova de que estamos atingindo muita gente”, declarou.

E, como conta aos risos, o assédio está tão grande que existem até as mais assanhadinhas: “Elas grudam no meu ouvido, me agarram e dizem que adoram um gordinho”.

Perguntado se é uma pessoa engraçada 100% do tempo, ele nega. “Sou tímido, na verdade. Só consigo ser engraçado quando estou fazendo um personagem, juro”, disse. Ah, vá!