Márcia Castro reúne Caetano Veloso, Ney Matogrosso e Otto no Pipoca Moderna

Márcia Castro apresenta o Pipoca Moderna no Clube Fantoches

Foto: Divulgação

Os ensaios de Carnaval de Márcia Castro, 34, já estão completando seu terceiro ano. Neste mês, a cantora apresenta mais uma vez o projeto Pipoca Moderna, em que recebe convidados especiais para dividir com ela o palco. O próximo show acontece no sábado (8), no Clube Fantoches, em Salvador, às 19h. O elenco de convidados da vez é composto por três cantores disputadíssimos: Caetano Veloso, 71, Ney Matogrosso, 72, e Otto, 45. “É uma honra das maiores poder cantar com quem lhe inspirou o caminho”, garante Márcia.

A cantora é uma dos novos nomes que tem se destacado na região. Ela já lancou dois álbuns: Pecadinho (2008) e De Pés no Chão (2012). Para os ensaios, cada um dos repertórios é superdiverfisicado. Márcia se baseia nos convidados da vez para construir o setlist, mantendo apenas a proposta de animar o público com música dançante.

O último ensaio do Pipoca Moderna acontecerá no dia 22 de fevereiro e terá repertório inspirado nos Novos Baianos, com participação de Baby do Brasil e Karina Buhr. Os ingressos custam R$ 80 (pista inteira) e R$ 160 (camarote inteira).