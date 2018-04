Malu Mader é dispensada da Rede Globo

Foram 35 anos como uma das grandes estrelas das novelas globais e de contrato exclusivo com rede. Mas, como já vem acontecendo com outros colegas, chegou a vez de Malu Mader ser dispensada. Os boatos de que a atriz não teria seu contrato renovado começaram na tarde de terça-feira (4), após uma publicação do jornal “O Globo”.

Atriz deixa a Rede Globo após mais de três décadas de contrato.

O motivo da demissão seria a nova política de elenco da Globo, que agora tem priorizado e privilegiado os atores considerados mais produtivos, que emendam um trabalho no outro. Com esta estratégia, além de renovar seus rostos, a emissora compensaria a queda nas receitas com publicidade. Antes de Malu, foram desligados as atrizes Maitê Proença e Carolina Ferraz e o ator Pedro Cardoso.

Estreia aos 16 anos

A primeira personagem de destaque da atriz foi Lurdinha, protagonista da minissérie Anos Dourados (1986). Depois, Malu emplacou praticamente um trabalho por ano até 1993. No entanto, nas últimas duas décadas e meia, a atriz fez, em média, um trabalho a cada três anos e algumas participações especiais. Maria Clara, protagonista da novela Celebridade (2004), foi sua última atuação em horário nobre.

Este ano, ela ainda fará uma participação na novela Tempo de Amar, no ar atualmente, em que irá reviver Ester Delamare, a Baronesa de Sobral, de Força de Um Desejo, exibida em 1999.