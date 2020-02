Malhação: Raquel desaparece e Pedro é suspeito do crime

Crime? Raquel vai sumir misteriosamente em um posto de gasolina

Foto: Divulgação/Rede Globo

Instantes depois de romper o namoro com Pedro (Bruno Gissoni), Raquel (Ariela Massotti) desaparece misteriosamente em um posto de gasolina. Desesperado, o DJ conta o que aconteceu a Catarina (Daniela Carvalho) e se irrita quando é considerado suspeito pela polícia.

Enquanto isso, Duda (Nathalie Jourdan) tenta conseguir informações sobre a irmã com os amigos do colégio. E, a exemplo do pai, Fausto (Joelson Medeiros), também desconfia de Pedro. Mas não é só sobre o DJ que as suspeitas caem. Agenor (Walter Breda) pergunta a Fausto se ele é responsável pelo sumiço da filha, o homem acaba em prantos e é consolado por Agenor.

Acusado pelo desaparecimento, Pedro vai tentar descobrir o paradeiro de sua ex

Foto: Divulgação/Rede Globo

Sem saber mais o que fazer, Duda busca notícias da irmã divulgando um vídeo em seu blog. Depois, a menina e Josiane (Júlia Oristânio) vão ao posto de gasolina onde Raquel foi vista pela última vez. As duas são abordadas pelo mesmo cara que ofereceu carona a Raquel quando ela sumiu e fogem apavoradas.

Para piorar a confusão, Pedro acusa Rique (Lucci Ferreira) e Lúcio (Gabriel Chadan) pela tragédia com a ex-namorada, pois descobre ligações do menino no celular dela.

Com a ajuda de Catarina, o DJ revista o carro de Lúcio e, ao encontrar um dossiê sobre Raquel, avisa a polícia, que intima o jovem a prestar depoimento na delegacia.