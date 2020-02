Malhação ID: Enfim, Cristiana e Bernardo se beijam!

Cristiana vai descobrir que Bernardo

tem um bom coração

Foto: Marcio de Souza/ Rede Globo

Após muitas tentativas frustradas para conquistar Cristiana (Cristiana Peres) e ganhar a aposta feita com o amigo Reco (Daniel Belmonte), Bernardo (Fiuk) acha que está no caminho certo para dar o primeiro beijo na gata. A única coisa que o garoto não imagina é: ela já sabe de sua armação e também apronta com o sedutor. Esperta que só, Cristiana diz ao lindinho que lhe dará um beijo se eles começarem a namorar e ele aceita.

Ao mesmo tempo, no colégio Primeira Opção, Beto (Murilo Couto) troca o vidro de álcool gel do professor Thales (Isaac Benart) pelo vidro de amônia do químico Casca (Glaucio Gomes). E ainda põe a culpa da brincadeira de mau gosto em Victor (Erich Pelitz), que é pego com o vidro de amônia na mochila.

Sem conseguir provar sua inocência, Victor teme perder sua bolsa de estudos, porém é salvo por Bernardo, que assume a responsabilidade no lugar de Beto. Indignada com a sacanagem de Bernardo para cima do amigo, Cristiana vai tirar satisfações, no entanto é surpreendida quando o jovem revela: fez isso para que o humilde rapaz não perdesse a vaga na escola.

Para se desculpar, ela aceita patinar com Bernardo, quando, finalmente, num momento que eles não esperavam, rola o primeiro beijo do casal. Balançados, os dois vão para casa pensando um no outro. Será que a implicância já virou paixão?