Malhação ID: Cris rompe o namoro com Bernardo

Separação: o namoro de Cris e Bê não vai resistir às armações de Nanda

Foto: Alex Carvalho/ Rede Globo

Pestinha em ação! E não é que a aprendiz de vilã Nanda (Giovana Echeverria) dá um jeito de fazer Cristiana (Cristiana Peres) se separar de Bernardo (Fiuk)?

Tudo acontece quando a megerinha envia um teste de gravidez para Cristiana como se a própria o tivesse encomendado à farmácia, deixando Bê muito desconfiado. Resultado: o casal acaba brigando feio.

Para piorar a situação, Renato (Marcelo Argenta), o empresário do garoto, o avisa que marcou uma coletiva de imprensa para falar sobre o romance fictício dele com Bia (Mariana Molina). Cristiana sofre vendo a entrevista dos dois, Bia alerta sobre a presença da rival no estúdio e Renato esconde Cristiana dentro de uma lata de lixo, humilhando a garota. Bia morre de rir e garante ao empresário que vai fazer com que seu relacionamento com Bernardo deixe de ser apenas uma jogada de marketing.

Horas depois, Com a ajuda de Nanda, ela atrai o garoto para determinado local e faz com que Cristiana os flagre. Magoada, a menina não aceita as explicações do gato e termina tudo com ele.