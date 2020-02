Malhação ID: Cissa se junta a Nanda para acabar com romance de Cristiana e Bernardo

A mãe de Bernardo e a irmã de Cris serão

aliadas nas tentativas de separar o casal

Foto: Gustavo Scatena

Quando descobre que Bernardo (Fiuk) assumiu o namoro com Cristiana (Cristiana Peres), Cissa (Vera Zimmermann) se coloca contra o romance. E, ao vê-la tomando banho na piscina, se aproveita que Bê se afastou para pegar suco e destrata a menina. Cristiana entra em casa chorando e desperta a atenção de Nanda (Giovana Echeverria), que só espera uma chance para roubar o gato da irmã.

Ao perceber que Cissa não aceita a escolha do filho, a megerinha fala mal da maninha para ela e sugere que as duas se unam para separar o casalzinho. Cissa aceita e ainda busca o apoio do marido, Paulo Roberto (Tarcísio Filho), mas ele não lhe dá atenção e ordena que deixe os jovens em paz.

E a situação só piora, pois Cissa passa a ter ciúme da atenção que Bernardo dá à namoradinha. Ela ainda fica com muita raiva quando o garoto a repreende por ter maltratado Cristiana.

Nem aí pra chateação da mãe, Bernardo compõe uma música para sua musa e antes de apresentá-la no festival do Rocket faz uma linda declaração de amor para ela no palco.