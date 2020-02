Malhação ID: Cissa impede Bernardo de ajudar João

As atitudes de Cissa só a afastam do filho

A cada dia que passa, Cissa (Vera Zimmermann) só piora no conceito do filho. A madame diz a Bernardo (Fiuk) que não quer vê-lo na companhia de João (Carlos André Faria). Porém, o estudante não dá atenção à mãe e se aproxima do colega para ajudá-lo a se livrar das drogas. Ele, então, procura Arlete (Simone Pontes) para conseguir uma clínica de reabilitação para o amigo.

Insatisfeita com a atitude do filho, Cissa procura a mãe de João e obriga Kátia (Dayse Pozato) a afastálo de Bernardo. Caso contrário, jura que denunciará o garoto à polícia pelo roubo do DVD de sua casa. Com esse comportamento, Cissa só se afasta do filho, que continua firme na intenção de ajudar o colega a se livrar do vício. Bernardo pede aos pais que paguem um tratamento para João, mas Cissa se nega a fazer a vontade dele.