Malhação ID: Beto assume que causou o acidente

Beto

Foto: Rede Globo

Bernardo (Fiuk) está empenhado em descobrir quem foi o responsável pela sabotagem do desfile. O que o rapaz não imagina é que o culpado é seu melhor amigo, Beto (Murilo Couto). Nancy* entrega um DVD a Bernardo que mostra Beto colocando a vaselina no palco. Ele fica furioso e avisa ao bad boy que, para continuar sendo seu amigo, ele deverá contar a verdade a Livramento (José de Abreu). O garoto titubeia, mas, depois de pensar muito, vai até o diretor e assume a culpa pelo acidente. Livramento decide não expulsar Beto, mas chama o pai do rapaz para uma conversa muito séria. Vem barraco aí.