Malhação ID: Bernardo sofre por Cristiana

Bê e Cris brigam feio por causa de Flávio

Bernardo (Fiuk) tenta esquecer Cristiana (Cristiana Peres) envolvendo-se com Bia (Mariana Molina), mas a tentativa não dá certo. O músico não aguenta ver a ex andando com Flávio (Marco Antônio Gimenez) para tudo quanto é lugar.

A estudante está cada vez mais entusiasmada com o motoqueiro e Bernardo morre de ciúme quando pega os dois juntos. Ele briga com Cris e diz que ela mentiu. Com raiva, a menina convida Flávio para dormir em sua casa, só para implicar com o músico. O que Bernardo não sabe é que algumas das situações em que encontrou Cris com Flávio foram armadas por Bia. Mas que garota detestável!