Malhação: Catarina é irmã de Raquel

Apesar da notícia, Catarina vai rejeitar Raquel

Foto: Divulgação/Rede Globo

Por essa ninguém esperava! Rivais no amor, já que ambas disputam Pedro (Bruno Gissoni), Catarina (Daniela Carvalho) e Raquel (Ariela Massoti) descobrirão em breve que um poderoso laço familiar as une. As duas, na verdade, são irmãs!

Tudo começa a acontecer quando Fausto (Joelson Medeiros) fica sabendo que Raquel também está estudando na Primeira Opção e se preocupa. Rebelde, a menina diz ao rapaz que contará a todos que é filha dele. Fausto promete que vai esclarecer a situação a sua família, mas pede que a garota se mantenha afastada de Catarina.

Mais tarde a garota encontra Fred (Bernardo Mesquita) na praça com Julinha e pede para segurar a bebê. Catarina vê aquilo e repreende Raquel ao vê-la com a sobrinha no colo. Magoada, Raquel vai depois à residência de Catarina e revela: é irmã dela!

A menina não recebe a notícia com alegria e teme a reação de Cláudia (Gisela Reimann) ao constatar a verdade.

Realmente a médica se choca com a novidade. Já Pedro se sensibiliza quando Raquel lhe conta sua história. Cheia de ciúme, Catarina continua a rejeitar a irmã e não aceita que ela participe de um trabalho escolar que começa a fazer com Pedro.