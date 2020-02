Malhação: Bruno expulsa Lia de sua casa

Bruno defende Ju, após confusão com a “amiga” Lia

Foto: TV Globo/Divulgação

As juras de amizade eterna de Lia (Alice Wegmann) e Ju (Agatha Moreira) vão ficar de lado. Em uma peça do Quadrante, a irmã de Tatá (Pietra Pan) beija Dinho (Guilherme Prates), e Ju percebe o clima entre o namorado e a amiga. Depois do espetáculo, a patricinha pressiona a estudante, que conta a verdade sobre seu sumiço com Dinho no acampamento.

Ao ouvir que Lia ficou com seu amadinho, Ju, arrasada, termina a amizade com a menina. Na sequência, Lia vai até a casa da colega na tentativa de se desculpar, mas é expulsa por Bruno (Rodrigo Simas), que protege a irmã. Agradecida, Ju diz que o maninho fez a coisa certa e não pretende mais ver a filha de Lorenzo (Marcelo Varzea).

Além de romper os laços com Lia, Ju termina tudo com Dinho. Ela diz ao gato que ele está livre para ficar com quem quiser. Triste com a situação, Dinho vai atrás de Lia e garante: o beijo que deu nela na peça foi verdadeiro.