Malhação: Bernardo e Cristiana têm sua primeira noite de amor

O casal fica preso no Escondidinho e passam a noite juntos

Foto: Divulgação – Rede Globo

Poucos um pelo outro, Cristiana (Cristiana Peres) e Bernardo (Fiuk) trocam muitos beijos sempre que se encontram a sós. Porém, em uma dessas ocasiões, logo após a gravação do comercial que fizeram juntos, alguém os fotografa. O casalzinho recebe uma carta anônima com fotos dos momentos de carinho e é convidado para um encontro com o paparazzi misterioso no Escondidinho. Eles vão juntos e, depois de alguma confusão, acabam presos sozinhos no local. São obrigados a passar a noite lá, já que o garoto descobre estar sem seu celular e não consegue pedir socorro pelo computador. A situação acaba aproximando os dois ainda mais.

Bernardo e Cristiana se beijam e têm sua primeira noite de amor. Na manhã seguinte, a bela desconfia que o menino armou a situação só para conseguir ficar com ela. Bernardo nega, mas Cristiana não acredita. E tanto um quanto o outro escondem de Flávio (Marco Antonio Gimenez) e Bia (Mariana Molina) que transaram. Livramento (José de Abreu) percebe o que aconteceu no Escondidinho e exige que o casal que esteve no local se apresente. Bernardo e Cristiana ficam sem saber o que fazer.