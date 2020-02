Maite Perroni: começando do zero

Com oito pocket shows marcados, a ex-RBD chegou na quinta 11 ao Brasil, depois de dois anos longe dos eternos fãs daqui. E, assim como antes, não teve tempo de passear. “Queria muito ir à praia, mas não posso”, disse ela, que amou brigadeiro. Longe do namorado, Carlos de la Mota, Maite não fala sobre o romance. “Me sinto feliz de verdade”, limitou-se a dizer.

Mesmo sendo admirada, ela não quer ser um exemplo para a juventude. “Não sou espelho de ninguém, apenas um reflexo do que são os jovens hoje”, conta ela, que completa: “Não sou perfeita. Se um dia eu fizer algo ruim, espero que me perdoem, porque sou humana.”

“O mais bonito dos tempos de RBD foi poder me aproximar de tanta gente e, inconscientemente, criar essa união mundial. Me atrevo a dizer isso porque provamos que não importa a língua ou a nacionalidade: por meio da música nos comunicamos e nos unimos pelo mesmo sentimento. Agora com mais consciência, vejo também a importância do RBD na minha vida e o poder do trabalho em equipe. Foi difícil ficar tanto tempo fora de casa, longe da família, da minha cama. Mas valeu a pena.”



“Não há uma novela que eu tenha gostado mais de fazer, porque representam diferentes etapas da minha vida e cada uma me leva à seguinte. Possivelmente, farei mais uma trama até o começo do ano que vem. Seria uma boa experiência interpretar uma vilã, não é? E amaria fazer uma novela brasileira, pena que não falo português!”

A atriz em dois momentos: com Willian Levy em “Cuidado con El Ángel” e em “Mi Pecado”

Foto: Divulgação – Televisa

ETERNOS FÃS

“Voltei ao Brasil na primeira chance que tive. A intenção da miniturnê é estar de novo cercada dos fãs, que, apesar de não serem de meu país natal, sempre me apoiaram. Quero compartilhar cada minuto com eles e conversar muito. Meu show terá uma banda brasileira que me acompanhará nas canções do RBD e nas trilhas de Cuidado con El Ángel e Mi Pecado.”

AMIGOS

“Do RBD, tenho mais contato com Christian Chávez e Anahí, mas todos têm um lugar importante no meu coração. Éramos amigos, porque afinal, por cinco anos, convivíamos o tempo todo juntos.”

CANTORA



“Sempre estudei para ser atriz. Fiz três anos no Centro de Educação Artística da Televisa e entrei no elenco de Rebelde, que foi meu primeiro trabalho de verdade. Daí, com o RBD, surgiu a música. Eu a descobri com o grupo. Não sabia que podia cantar e foi um processo gradual, em que fui pegando segurança. No começo, tinha muito medo de cantar. Achava que as pessoas iam sair correndo (risos)! E agora gosto demais. Ainda não tenho projeto musical, mas no futuro quero tentar uma carreira internacional.”