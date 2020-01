‘Game of Thrones‘ teve o segundo episódio da oitava temporada transmitido na noite do último domingo (21) pela HBO e os fãs ficaram passados com a cena de Arya e Gendry.

Uma das guerreiras mais queridas da série, Arya sempre lutou pela sobrevivência desde pequena e era vista pelos espectadores fiéis como uma jovem que não havia tido nenhuma ligação emocional mais intensa com outro personagem fora da família Stark. Mas isso agora mudou.

Veja também



A personagem de Maisie Williams protagonizou uma cena de sexo com Gendry, interpretado por Joe Dempsie, e isso chocou boa parte do fandom. Em uma entrevista dada ao Entertainment Weekly, Maisie disse que, ao ler o roteiro pela primeira vez com Sophie Turner (a Sansa), achou a cena engraçada e pensou que era uma brincadeira dos diretores.

“No começo, achei que fosse uma pegadinha. Disse ‘muito boa essa’ e eles responderam ‘não, nós não fizemos pegadinhas esse ano'”, contou a atriz.

Ela disse que rapidamente ficou empolgada com o que havia lido e logo quis gravar a cena. “Eu comecei a leitura e lendo a cena pensei: ‘Ah, na verdade, vamos fazer isso. Quando eu vou filmar?’.

–

Veja também



A personagem de Maisie iniciou a série com 11 anos e cresceu durante as oito temporadas sob os olhos dos fãs. Mas isso não quer dizer que, agora que ela atingiu a maioridade na série, ela não possa participar e se envolver em outras questões além da guerra contra o exército do Rei da Noite.

Maisie conta que o processo de gravação foi, sim, um pouco estranho, mas que todos do set foram muito respeitosos. Afinal, não é a primeira vez em que nudez é transmitida em um episódio de GoT, não é mesmo?

Joe também comentou como foi o momento em que teve que reproduzir esta cena com sua parceira de anos. “Obviamente, é um pouco estranho para mim, porque conheço Maisie desde os 11, 12 anos. Ao mesmo tempo, eu não quero ser paternalista em relação à ela – ela é uma mulher de 20 anos. Então, nós nos divertimos muito com isso”, disse.

Para quem está se perguntando qual é a idade exata da atriz, Maise completou 22 anos no dia 15 de abril.