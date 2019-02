Maisa vai apresentar o seu próprio programa no SBT

View this post on Instagram

EU TO MUITO FELIZ!!! Poderia fazer um texto enorme com 18383 agradecimentos. Massss, vou deixar minha reflexão aqui. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, me dedico muito, vivo em função disso e muitas vezes tenho que abrir mão de varias coisas. Muitas pessoas dizem que têm “dó” do fato de eu ser famosa, ter uma grande exposição e ser “muito nova pra isso”. Minha opinião? Não é de mim que vocês têm que ter dó… temos milhares de crianças sem pais no nosso país cheio de desigualdades, milhares de cidadãos passando fome, de problemas maiores… Eu, com 16 anos, sei das minhas responsabilidades, estou começando a ter minhas próprias opiniões e estou mais do que preparada para ter o meu próprio programa. Deixo meu agradecimento a Deus, por ser minha força, aos meus pais, meus fãs e ao @sbtonline por acreditar no meu potencial. Muitas vozes no nosso mundo precisam ser ouvidas, espero que eu possa representá-las como comunicadora. Tenho muito a aprender, e estou MAIS do que feliz por ter essa oportunidade tão nova. Um beijo pra todo mundo que acreditou em mim, o céu é o limite! 💖💖💖💖 #gratidao #SBT