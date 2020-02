Luma Costa comemora boa fase no amor: “O melhor do casamento? É tudo!”

A atriz faz muay thai para manter o corpaço

Foto: Tabach

Luma Costa, 25 anos, está curtindo a vida com o marido, o empresário Leonardo Martins, 33. Em entrevista à CONTIGO!, a atriz, que interpreta a stripper gay Odete Roitman em Pé na Cova, confessa que tem aproveitado a boa fase no amor: “O melhor do casamento? É tudo! Sair para jantar, tomar um bom vinho… Ainda estou em lua de mel, então estou para descobrir o pior”, afirma visivelmente feliz.

Em plena forma, a jovem conta um dos seus segredos para estar sempre lindíssima: “Tenho um personal fighting (risos), com quem faço ginástica funcional e muay thai. Mas não é para bater em ninguém! É que a luta queima muitas calorias!”, indica. Mas este não é o único truque de Luma.

