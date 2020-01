Ludmilla fez o melhor texto depois de ganhar o ‘Show dos Famosos’

Junto com Di Ferrero, ex-vocalista da banda NX Zero, Ludmilla brilhou e não foi pouco no último domingo (14). Com 49,9 pontos cada, os cantores levaram para casa o prêmio da terceira edição do quadro ‘Show dos Famosos’, do ‘Domingão do Faustão‘. E no Instagram, a dona do álbum “Hello Mundo” fez um texto especial sobre a importância de se empoderar como uma mulher negra.

Depois de interpretar figuras como Anita Baker e Sandra de Sá, a cantora encerrou a participação no programa com o cosplay de Beyoncé. Além de aparecer tão poderosa quanto a Queen B, com uma meia arrastão e um body preto, Ludmilla cantou o hit “Love On Top”. Já para agradecer ao público pela vitória, na rede social a cantora optou por um clique descaraterizada, sentada em uma cama com o troféu do quadro.

Veja também



Na legenda, Ludmilla usou os quatro primeiros parágrafos para agradecer a Deus, ao próprio Faustão e também aos fãs. Em seguida, ela deixou a mensagem cheia de empoderamento para os seguidores: “O ‘Show dos Famosos’ foi muito importante pra mim e pra minha carreira. Graças à Rede Globo e ao Faustão eu pude mostrar no ‘Show dos Famosos’ que eu como uma mulher negra, funkeira, que vim da baixada, posso conquistar meu espaço, sim. Não é só porque é funkeira que não sabe cantar!”, enfatizou Lud.

A cantora também fez um pedido especial para quem está na posição de alavancar o talento de alguém. “Deem mais oportunidades para as pessoas mostrarem o que sabem e o que podem fazer antes de criticar ou rebaixar alguém pela sua cor, raça, religião ou orientação sexual!”, escreveu Ludmilla, que recentemente assumiu o namoro com a bailarina Brunna Gonçalves.