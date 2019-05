Ludmilla cancela shows e é hospitalizada em São Paulo

Com fortes dores na coluna, a cantora Ludmilla foi encaminhada ao hospital em Cruzeiro, interior de São Paulo, nessa madrugada. Ela foi internada e precisou cancelar dois shows, em Cruzeiro e Lorena. Ela deixou o hospital na manhã de domingo.

A assessoria liberou uma nota explicando o ocorrido: “A cantora lamenta não poder fazer os shows, estar com os fãs e todo público que estaria presente. Mas, por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente a impediram de fazer o mais ama: cantar”

A assessoria afirmou ainda que possíveis remarcações e resolvendo pedidos de ressarcimento serão tratados diretamente com o contratante. As dores também impediram que a cantora se apresentasse no Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão.