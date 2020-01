Luciele, Maria Eduarda e Denilson

Foto: Ag. News

Luciele di Camargo, mulher de Denilson, aproveitou o aniversário do marido neste domingo (24) para dar os parabéns via Instagram e contar aos fãs que está grávida de um menino. Este é o segundo filho do casal, que já em Maria Eduarda, de quatro anos.

Confira a foto que Luciele postou com o recado “vou sei papai de um menino”.

//instagram.com/p/sFmjJlAG85/embed/