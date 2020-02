Luciano Huck prepara grandes mudanças no Caldeirão: “Será um recomeço em todos os sentidos”

Luciano Huck comemora o momento da vida

Foto: Tabach

Luciano Huck, 42 anos, gosta de novidade e só deseja que os próximos anos sejam tão divertidos quanto os já vividos. “É difícil falar como eu era 20 anos atrás. Mas eu era feliz como sou feliz hoje e espero, daqui a 20 anos, continuar sendo. Não faço planos, não fico me imaginando”, diz Huck.

Para ele, o tempo trouxe apenas coisas boas, como a família com Angélica, 40, e três filhos: Joaquim, 8, Benício, 6, e Eva, 1. “Isso foi acontecendo e é a melhor coisa do mundo. Assim como meu trabalho, meu casamento é de verdade e tenho muita dificuldade em separar o que é profissional do que é pessoal. Tudo é um pacote só, anda junto. Com 40 e poucos anos, tenho a energia dos 20 e mais 20 de experiência.”

Cheio de ideias, o apresentador continua dedicado ao trabalho com o mesmo pique de quando iniciou na TV. Para 2014, promete mexer bastante no seu Caldeirão (Globo). “O programa passará por uma mudança radical. Será um recomeço em todos os sentidos. Fiz um programa muito parecido nos últimos dez anos. Preciso mudar, me reinventar, mexer em tudo. Estou feliz por sair da zona de conforto. Dá angústia, dá medo, mas coloca a cabeça para funcionar melhor”, afirma.

Luciano Huck aos 24 anos na CONTIGO!



Fórmula do sucesso

Na época dessa matéria da CONTIGO!, Luciano Huck começava sua carreira na televisão depois de se destacar como colunista social de jornal impresso de São Paulo. Ele estava saindo do canal CNT/Gazeta após apenas seis meses da estreia na emissora para levar seu programa, Circulando, para a Band. O sucesso foi enorme, a atração se transformou no H e quatro anos depois ele estava na Globo à frente de seu Caldeirão. Na ocasião, ele comemorava sua credibilidade – “Crédito é algo que você demora dez anos para conseguir e cinco minutos para perder” – e dava a receita para um bom programa: informação, mulher bonita e muita diversão. “Para um moleque de 24 anos, era essa a fórmula, tanto que funcionou e estou aqui até hoje. Isso refletia a minha vida. Informação sempre gostei. Mulher bonita… Bom, eu era solteiro e adorava. E diversão tinha de ter. Hoje, eu continuo com essas três coisas, só que muito melhores. Eu tenho apenas uma mulher, e muito bonita, tenho informação de mais qualidade e a diversão. Na TV, a fórmula é mais madura. Acho que, num sábado à tarde, na TV Globo, você tem de falar com todo mundo. Tem que divertir, mas tem de fazer refletir e inspirar também”, analisa o apresentador.

