Ator Lucas Veloso pede bailarina em namoro no ‘Domingão’

Os bastidores da Dança dos Famosos deste domingo (3) ganharam ainda mais emoção com uma atitude inusitada do ator Lucas Veloso. O participante do quadro pediu em namoro sua dupla, a bailarina Nathália Melo, minutos antes do programa começar.

Antes da apresentação de tango, supreendeu a amada, que disse “sim” no mesmo momento.

Não foi a primeira vez que os dois surpreendem a plateia e os telespectadores. Em setembro, durante a coreografia do ritmo Funk, eles trocaram um beijo.

Os internautas, que já torciam pelo casal, amaram a notícia:

Eu quando o Lucas pediu a Nathalia em namoro no ao vivo 10 #VotoLucas#DançaDosFamosos pic.twitter.com/ANItqASK9s — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) December 3, 2017

Que maravilhosos! Muito 10 para esse casal. #VotoLucas — Victoria Helena (@helena_viiih) December 3, 2017

