Luana Piovani: “Não me desculpo mais por ser bonita”

“Falta romantismo nas relações de

hoje”, diz Luana

Foto: Rafael Campos

Luana Piovani está de volta. Mais linda e magra do que nunca (“Tem a ver com vida”, justifica), a atriz retorna às telonas com um papel que não é muito diferente da imagem que os homens têm dela: a mulher ideal.

Na comédia romântica “A Mulher Invisível” ela é Amanda, uma mulher linda, boa de cama, compreensiva, dedicada e que entende tudo de futebol. Ela só tem um defeito: existe apenas na imaginação do romântico Pedro (Selton Mello).

“O Pedro é muito romântico, sensível. Toda mulher gostaria que os homens fossem mais sensíveis e tivessem um lado feminino mais aflorado. Falta romantismo nas relações de hoje”, diz Luana.

Beleza

Durante a maior parte do filme, Luana aparece só de lingerie. Embora o personagem abuse sensualidade, ela não tem medo de ficar refém do estereótipo da gostosa. “Já não estou mais me desculpando por ser bonita”. Para não fazer feio em cena, a atriz ficou uma semana em um SPA e passou a cuidar mais da alimentação.