Luan Santana: ”Tenho o sonho de casar com tudo certinho”

Luan Santana revela seus esforços para conquistar a namorada, Jade. Até letra de música ela já ganhou!

Foto: Marcos Rosa

Luan Santana, 21 anos, se recorda, como se fosse ontem, do dia em que viu a namorada, Jade Magalhães, 19, pela primeira vez: foi durante um show em Alto Taquari, no Mato Grosso, há quatro anos. Ele não era o popstar de hoje e atendia pelo apelido de Gurizinho. Ela estava na primeira fila e foi escolhida para subir ao palco e dançar com ele. O cantor se encantou pela moça e pediu que ela fosse ao seu camarim no fim da apresentação. Jade disse não. Luan insistiu. Na terceira tentativa, a garota cedeu. Trocaram e-mails e nunca mais se perderam de vista. ‘Vou correr atrás desta guria”, prometeu ele.

Mas só quatro meses mais tarde, aconteceu um novo encontro, desta vez no Paraná. Jade deixou o show sem falar com Luan, e ele se recorda de vê-la indo embora. Um ano depois rolou o primeiro beijo, também durante um show. Este vai e vem durou até outubro do ano passado, quando ela, que faz faculdade de moda no Paraná, resolveu aceitar namorar com ele. ‘Pensava que em cada local que Luan fazia um show, ficava com alguma menina. Não queria ser apenas mais uma”, diz Jade. ‘O fato de ela não ter caído na minha de cara foi um motivador para eu não desistir dela”, completa o cantor, enquanto troca um olhar carinhoso com a namorada.

Ambos sabem que são jovens e que o namoro é recente, mas isso não impede que Luan e Jade façam planos para o futuro, assim como qualquer casal apaixonado. ‘Eu tenho o sonho de casar com tudo certinho”, entrega Luan.

