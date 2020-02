Luan Santana lança DVD acústico

Luan Santana lançou o seu primeiro DVD acústico da carreira no Citibank Hall, em São Paulo, na noite dessa sexta-feira (27). O cantor mostra que cresceu e que sua carreira está bem mais madura. Sem os superefeitos e mega estruturas dos últimos trabalhos, Luan traz um projeto bem mais intimista, com referências dos anos 50 e 60.

No novo trabalho, Luan se inspirou em dois grandes ídolos seus, Elvis Presley e Justin Timberlake. De formato acústico e com a presença de uma orquestra, o show se resume a Luan e um microfone. Mesmo repaginado, ele não deixou de fora do trabalho sucessos como Você não sabe o que é amor e Um beijo. Também estão no repertório duas canções gravadas primeiro por Luan, mas que viraram sucesso nas vozes de João Bosco e Vinícius: Sufoco e Falando Sério.