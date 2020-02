Louco por Elas: nova temporada estreia nesta terça-feira

Mais confusões e histórias divertidas marcam a segunda temporada de Louco por Elas

Foto: TV Globo/Divulgação

Na noite desta terça-feira, 30, está de volta à telinha a série Louco por Elas! Estrelada por Eduardo Moscovis e Deborah Secco nos papéis de Léo e Giovana, respectivamente, a segunda temporada promete ser ainda mais divertida.

Já no primeiro capítulo, Léo se morde de ciúme ao ver que a ex-mulher está com um novo namorado, João Paulo, interpretado por Bruno Garcia. O rapaz ainda tem um filho, Pedrinho (Arthur Borba) e os três chegam, juntos, depois de uma viagem para Disney. Para se vingar, o técnico decide reviver o romance com Larissa (Ana Furtado), uma antiga — e excêntrica — namorada.

E, no meio dessa confusão toda, Violeta (Glória Menezes) ganha fama na internet com um vídeo junto com o pessoal do coral. Será que Bárbara (Luisa Arraes) e Theodora (Laura Barreto) vão sobreviver às maluquices dessa família?!