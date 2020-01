Lola fica cara a cara com Marion em ‘Éramos Seis’

Durante a primeira fase de ‘Éramos Seis‘, Lola (Gloria Pires) sofreu muito sendo traída por Júlio (Antonio Calloni) com a dançarina de cabaré Marion (Ellen Roche). Agora, na segunda fase, veremos o primeiro encontro entre as duas personagens e nem sabemos que roupa usar para ver esse evento na novela!

Nos próximos capítulos, Júlio (como sempre) agirá de forma meio irresponsável e será internado, causando preocupação para toda a família. Lola passará uma boa temporada no hospital, e perceberá uma visita inusitada: a dançarina do cabaré irá fazer uma visitinha para seu querido Júlio. E vamos lembrar que Alfredo (Nicolas Prattes) sabe muito bem dos pulinhos de seu pai!

Para saber como tudo isso vai impactar a novela, só conferir nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 11 de novembro – Carlos analisa o próprio pai

Lola acude Júlio, o marido que passa mal mas não para de beber. Após se recuperar, Júlio briga com Alfredo, e Lola que não é boba nem nada percebe a discussão.

Genu (Kelzy Ecard) reclama da aproximação de Julinho (André Luiz Frambach). Marion conversa a respeito de Júlio. Por passar mal (de novo), Júlio pede para Julinho e Isabel (Giullia Buscacio) irem ao casamento no lugar deles. Carlos (Danilo Mesquita) analisa o pai com seus conhecimentos de aluno de Medicina e percebe que o caso é grave.

Terça-feira, 12 de novembro – Júlio precisa de internação

O médico avisa que Júlio precisa ser internado, e o velho teimoso se recusa. Assad (Werner Schunermann) explica que queria homenagear Júlio em seu casamento, e é convencido por Karine (Mayana Neyva) a passar o bônus de Júlio para Julinho. Alfredo se sente mal por ter piorado a doença de seu pai. Afonso (Cássio Gabus Mendes), carinhoso como sempre, leva Lola e seu marido ao hospital e já estamos até torcendo por esse casal que nunca vai acontecer.

Quarta-feira, 13 de novembro – Zeca faz o parto de Olga

Ao chegarem no hospital, Lola é impedida de acompanhar seu marido. Marion segue desesperada sem notícias de seu amante favorito. Júlio passará por uma operação e Lola fica como? Desesperada.

Olga (Maria Eduarda de Carvalho) começa a sentir as dores do parto. Termina a cirurgia de Júlio. Lola se emociona ao ver a nova foto da família. Carlos conta sobre a carta que mandou para Inês (Carol Macedo). O estado de Júlio preocupa Lola. Como o carro atolou, Zeca (Eduardo Sterblitch) decide fazer o parto de Olga.

Quinta-feira, 14 de novembro – Clotilde reencontra Almeida

Lola chama pelos enfermeiros. Zeca faz o parto, mas passa mal logo depois e desmaia. Lola conversa com o médico de Júlio. Alfredo não quer falar sobre Marion. Julinho beija Lili (Triz Pariz). Clotilde (Simone Spoladore) aparece na casa de Lola, e logo depois vai ao hospital. Isabel e seus irmãos ficam em volta da cama de Júlio. Clotilde encontra seu antigo embuste, Almeida (Ricardo Pereira).

Sexta-feira, 15 de novembro – Marion encontra Lola

Clotilde e Almeida tentam disfarçar a tensão. Alfredo rejeita a ideia de falar com Marion, mas pede para ela não dar mais em cima de seu pai.

Lola se emociona ao relembrar da família inteira ao redor de Júlio. Tia Emília (Susana Vieira) recebe a notícia sobre o retorno de Adelaide (Joana de Verona) e fica ressabiada. A filha mais nova do Zeca fica trancada no banheiro, para desespero geral. Marion procura Júlio no hospital e fica cara a cara com Lola.

Sábado, 16 de novembro – Júlio se recupera

Marion tenta disfarçar sua cara de desconforto ao encontrar a mulher de seu amante. Já Lola está 100% Britney nesse GIF:

Júlio recebe alta e está liberado do hospital. Genu tenta formar um casal inusitado nessa novela: Clotilde e Afonso. Júlio decide usar o dinheiro do bônus para quitar prestações da casa. Assad chama Julinho para trabalhar na loja. Carlos não consegue resolver todas as parcelas da prestação. Alfredo procura por Marion.