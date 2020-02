Lindsay Lohan confirma lista de famosos com os quais fez sexo

Lindsay Lohan.

Foto: Getty Images

A lista de 36 famosos com quem Lindsay Lohan fez sexo é verdadeira. Em entrevista ao programa ao apresentador Andy Cohen, do programa Watch What Happens Live, a famosa declarou que a lista fazia parte do processo de reabilitação.

“Aquele foi, na verdade, meu quinto passo no AA (alcoólatras anônimos) na Clínica Betty Ford. E alguém, enquanto eu estava me mudando durante o OWN (reality show sobre sua vida), deve ter tirado uma foto. Aquilo é muito pessoal”, contou.

A lista inclui personalidades de Hollywood como Justin Timberlake, Zac Efron, Colin Farrell e Heath Ledger.