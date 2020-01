Lilia Cabral chega entusiasmada na Sapucaí

Lilia Cabral já está na Sapucaí só aguardando o momento de entrar na avenida. E desta vez não é para o desfile fictício de Império! A atriz será destaque do Salgueiro, no domingo (15), e vai atravessar a passarela do samba no carro dos diamantes. Ao seu lado, Alexandre Nero repete a parceria na novela e também desfila como seu companheiro de carro.

Além de Lilia Cabral e Alexandre outros destaques de Império também estarão presentes no desfile do Salgueiro: Leandra Leal desfilará no mesmo carro do Imperador e da Imperatriz, enquanto Viviane Araújo vem reinando à frente da bateria.

Cleomiro Tavares/Divulgação Cleomiro Tavares/Divulgação

A primeira noite de desfiles começou com uma chuva forte e Lilia contou à TITITI Online que chegou a rezar para Santa Clara e São Pedro para parar de chover. “Mesmo se não parar, não importa, vou desfilar de qualquer jeito”, disse. Descontraida, a atriz completou: “Ainda bem que falei pra não colocar muita pena na minha fantasia”, contou.

Entusiasmada, Lilia comentou que o coração está à mil. “Como é o meu primeiro desfile estou tremendo um pouco de nervoso. É muita emoção”.

* com reportagem de Daniel Vilela