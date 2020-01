Letícia Spiller faz selfies com Xuxa: ‘Ela sempre vai ser minha musa’

Letícia Spiller se acabando de dançar

Foto: George Magaraia

Letícia Spiller chegou brilhando na festa de lançamento de Boogie Oogie. A atriz escolheu um vestido inteirinho de paetês azuis para encontrar os colegas de elenco da próxima novela das 18h. Para finalizar, o cabelo bem anos 1970, que a própria Letícia definiu em tom de brincadeira como “sarará loiro”.

No meio da festa, a atriz, que começou na televisão como paquita, encontrou Xuxa e aproveitou para fazer selfies com a rainha dos baixinhos. “Ela sempre vai ser minha musa”, elogiou ela, que também bateu um papo com a apresentadora e o namorado, Junno.

Recentemente, Letícia participou de um comercial com o filho, Pedro Novaes. Será que o rapaz quer seguir os passos da mãe na TV? “O pessoal tem elogiado, mas ele não sabe se quer ser ator. Está indo para o lado da música”, contou ela.

Animada, a atriz não saiu da pista de dança. Em Boogie Oogie, Letícia dará vida a Gilda, amante do poderoso e rico Fernando (Marco Ricca) e mãe de Rodrigo (Brenno Leoni). “Ela é uma mulher contida, um pouco oprimida por não viver o amor dela”, explicou.

