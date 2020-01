Lembrancinhas, convidados e mais detalhes do chá de bebê de Meghan Markle

Depois de muito mistério, finalmente o chá de bebê de Meghan Markle aconteceu na última quarta-feira (20) em Nova York. A tradição da Família Real Britânica não prevê essas festinhas celebrando um bebê que ainda não nasceu, mas Meghan é americana e faz questão de não abandonar suas origens, por isso viajou aos EUA para encontrar as amigas.

De acordo com o site Daily Mail, quem organizou toda a festança foram duas queridas amigas da duquesa: a tenista Serena Williams e a advogada Amal Clooney. Elas reservaram a cobertura do hotel The Mark, no bairro de Upper East Side, e lá – no quarto de hotel mais caro dos EUA – Meghan se hospedou e recebeu as amigas.

Amal Clooney indo embora do chá de bebê de Meghan Markle – ela parece bem feliz, hein? Amal Clooney indo embora do chá de bebê de Meghan Markle – ela parece bem feliz, hein?

Quem passou por lá? Além das anfitriãs, claro, também foram vistas Gayle King (a melhor amiga da Oprah Winfrey, sabe?), a stylist Jessica Mulroney, a designer Misha Nonoo, o maquiador Daniel Martin e a atriz Abigail Spencer, que trabalhava na série “Suits” com Meghan.

Curiosamente a mãe de Meghan, Doria Ragland, estava em Los Angeles, do outro lado do país, no dia e horário do chá de bebê, e não compareceu à festança.

Nos dias que antecederam o chá de bebê, presentes e itens de decoração não pararam de chegar ao hotel, incluindo uma laranjeira – sim, a árvore – que de acordo com a tradição chinesa traz prosperidade, felicidade e sorte. Entregaram também um berço, flores, e cada convidada também chegou com presentes.

Gayle King chegou para o chá de bebê com um presentão! Gayle King chegou para o chá de bebê com um presentão!

O que aconteceu dentro da cobertura do The Mark ainda é um mistério, mas sabemos que os convidados foram embora levando uma mala da marca Away (talvez cheia de presentes? Talvez vazia?) e o maquiador Daniel Martin compartilhou em seu Instagram os biscoitinhos que foram servidos na festa.

Meghan foi embora do hotel depois da festa, saindo pela porta lateral e vestida de um jeito bem informal: leggings, tênis, sobretudo e boné. Um look confortável para pegar o avião de volta para casa, não? E sempre segurando a barriguinha.

Ao que tudo indica, no final de fevereiro Meghan terá outro chá de bebê, dessa vez na Inglaterra. Será que a realeza vai comparecer? Teremos fotos oficiais? Queremos tudo, convida a gente!